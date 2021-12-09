Дайвер нашел на дне пропавших 21 год назад юношу и девушку

В Теннесси, США, дайвер обнаружил машину с останками утонувших 21 год назад юноши и девушки. Об этом сообщает LADbible.

В 2000 году 18-летняя Эрин Фостер и 17-летний Джереми Бехтел пропали без вести, в последний раз их видели в автомобиле в городе Спарта. Расследование длилось долгие годы, но молодых людей так и не удалось найти.

Занимающийся поиском пропавших людей дайвер и автор YouTube-канала Джереми Сайдс начал собственное расследование. Он составил список водоемов города и стал на лодке прочесывать дно с помощью специального оборудования. В одном из водоемов он обнаружил машину и погрузился под воду, чтобы обследовать ее. В итоге Сайдсу удалось найти пропавший 21 год назад автомобиль, в котором находились Фостер и Бехтел.

Мужчина сообщил о находке в полицию, и следователи начали сбор улик и назначили судмедэкспертизу останков. Родственников молодых людей уведомили о случившемся и держат в курсе событий.

Сайдс отметил, что он рад быть полезным и надеется, что эта находка принесет облегчение семьям погибших, которые два десятилетия находились в неведении.

Ранее сообщалось, что в ирландском графстве Лондондерри обнаружили труп пропавшего 28 лет назад Джеймса Паттерсона. Последний раз 54-летнего Паттерсона видели 6 октября 1991 года.