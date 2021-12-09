Порошенко предложил НАТО эффективный ответ на «захватнические планы» России
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко предложил НАТО самый эффективный ответ на «захватнические планы» России. Об этом он высказался во время онлайн-конференции Совета иностранных дел США «Демократия или автократия: почему важна Украина?», сообщает пресс-служба политсилы.
Порошенко заявил, что подобным ответом может стать решение относительно членства Украины в Европейском союзе (ЕС) и предоставление стране Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
Экс-президент также призвал западные страны к введению «адских санкций» против России. При этом он отметил, что меры необходимо принять «не после, а до того как война уже произошла». Политик также уточнил, что санкции должны быть не «под столом», а «на столе».
Говоря о подобных жестких ограничениях в отношении Москвы, Порошенко предложил Западу отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, остановить закупку российского газа, а также ввести финансовые, отраслевые и индивидуальные санкции.
В начале декабря Петр Порошенко рассказывал о прошедших переговорах с бывшим главой Европейского совета и лидером Европейской народной партии (ЕНП) Дональдом Туском, которого он назвал «ангелом-хранителем Украины в высоких брюссельских кабинетах». По словам экс-главы республики, вместе они обсудили обострение ситуации на российско-украинской границе и «гибридную агрессию» со стороны Москвы.