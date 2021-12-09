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Порошенко предложил НАТО эффективный ответ на «захватнические планы» России

Порошенко призвал Запад ввести «адские санкции» против России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко предложил НАТО самый эффективный ответ на «захватнические планы» России. Об этом он высказался во время онлайн-конференции Совета иностранных дел США «Демократия или автократия: почему важна Украина?», сообщает пресс-служба политсилы.

Порошенко заявил, что подобным ответом может стать решение относительно членства Украины в Европейском союзе (ЕС) и предоставление стране Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

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Экс-президент также призвал западные страны к введению «адских санкций» против России. При этом он отметил, что меры необходимо принять «не после, а до того как война уже произошла». Политик также уточнил, что санкции должны быть не «под столом», а «на столе».

Говоря о подобных жестких ограничениях в отношении Москвы, Порошенко предложил Западу отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, остановить закупку российского газа, а также ввести финансовые, отраслевые и индивидуальные санкции.

В начале декабря Петр Порошенко рассказывал о прошедших переговорах с бывшим главой Европейского совета и лидером Европейской народной партии (ЕНП) Дональдом Туском, которого он назвал «ангелом-хранителем Украины в высоких брюссельских кабинетах». По словам экс-главы республики, вместе они обсудили обострение ситуации на российско-украинской границе и «гибридную агрессию» со стороны Москвы.

Георгий Нестеров
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