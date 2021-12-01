Порошенко провел переговоры с «ангелом-хранителем» Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о прошедших переговорах с бывшим главой Европейского совета и лидером Европейской народной партии (ЕНП) Дональдом Туском. Об этом украинский политик написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил о состоявшемся «теплом разговоре» с Туском и назвал его «ангелом-хранителем Украины в высоких брюссельских кабинетах».

По словам Порошенко, вместе они обсудили вызовы, которые для Украины и Европейского союза (ЕС) представляют «гибридная агрессия» со стороны России и обострение ситуации на украинской границе из-за концентрации там российских войск.

Экс-президент также отметил, что и он, и Туск согласились с необходимостью «усиления давления на режим Путина» и остановки проекта газопровода «Северный поток-2», который «угрожает энергетической безопасности» Украины и ЕС.

Ранее Петр Порошенко рассказал, что потребовал у США оружие для борьбы с российской агрессией. Он добавил, что уже обратился с этой просьбой к ряду американских генералов, однако не назвал их имен.