Порошенко потребовал у американских генералов оружие для борьбы с Россией

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко потребовал у США оружие для борьбы с Россией. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Прямой».

Порошенко считает, что американское оружие поможет Украине остановить «российскую агрессию». Он рассказал, что уже обратился с этой просьбой к ряду американских генералов, но не назвал их имен.

Он отметил, что Киев должен получить от Соединенных Штатов «начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и завершая станциями радиоэлектронной борьбы; начиная от зенитных ракет Patriot — и завершая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские вооруженные силы». Политик считает, что это «повысит цену агрессии» против Киева.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об увеличении поставок американских вооружений на Украину. По его словам, их линейка постоянно расширяется. Антонов добавил, что это оружие со стороны Вашингтона декларируется как оборонительное. Кроме того, он обвинил США в усугублении ситуации на Украине и подчеркнул, что действия американской стороны неприемлемы для Москвы. Он также добавил, что противодействие России в американском политическом курсе настораживает и заставляет подозревать США в отступлении от договоренностей.