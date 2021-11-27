Посол России заявил об увеличении поставок американского вооружения на Украину

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил об увеличении поставок американских вооружений на Украину. По его словам, их линейка постоянно расширяется.

«Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает на Украину, она все больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что это оружие со стороны Вашингтона декларируется как оборонительное.

Ранее посол обвинил США в усугублении ситуации на Украине и подчеркнул, что действия американской стороны неприемлемы для Москвы. Он также добавил, что противодействие России в американском политическом курсе настораживает и заставляет подозревать США в отступлении от договоренностей.

