Девушка нарастила волосы в салоне красоты, взглянула в зеркало дома и испугалась

Жительница Австралии показала в соцсетях результат неудачного наращивания волос, который она заметила только по прибытии домой из салона красоты. На соответствующую историю в ее TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

29-летняя пользовательница сети с никнеймом thatkfcgirl призналась, что коротко остригла длинные светлые волосы после расставания с возлюбленным. Пожалев о своем поступке, девушка отправилась в ближайшую студию красоты на сеанс наращивания искусственных прядей. «Мастер пообещала, что с легкостью исправит ситуацию, несмотря на очень короткую длину волос. Она даже отметила, что оттенок искусственных волос будут отлично гармонировать с цветом натуральных», — рассказала блогерша.

После сеанса сотрудница салона показала героине ее новую прическу с разных сторон, однако не поднесла зеркало к ее затылку. Вернувшись домой, австралийка взглянула на себя сзади и увидела, что половина необходимых прядей отсутствует, а искусственные волосы торчат из-под натуральных отдельным слоем. «Я испугалась того, что увидела. Получается, я заплатила за искусственные волосы, заплатила, чтобы их нарастили, а затем снова вернулась в салон и заплатила за то, чтобы их сняли», — негодовала автор ролика.

В июле стало известно о мастере, которая обманом нарастила клиентке лошадиные волосы вместо человеческих. Женщина сделала процедуру за 425 фунтов стерлингов (43 тысячи рублей) в эшфордском салоне красоты Tantrum. Его сотрудница заверила, что работает только с натуральными человеческими волосами. Однако спустя два дня Прайс обнаружила, что ее новые пряди стали очень сухими и перестали расчесываться. Помимо этого, ее голова начала сильно зудеть.