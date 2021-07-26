Парикмахер обманом нарастил женщине лошадиные волосы вместо человеческих

Мастер салона красоты обманом нарастил женщине лошадиные волосы вместо человеческих. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах 27-летняя Лейси Прайс (Lacy Price) из Эшфорда рассказала, что решила нарастить искусственные пряди, поскольку после рождения четверых детей ее собственные волосы начали выпадать в большом количестве.

Женщина сделала процедуру за 425 фунтов стерлингов (43 тысячи рублей) в местном салоне красоты Tantrum, мастер которого заверила, что работает только с натуральными человеческими прядями. Однако спустя два дня Прайс обнаружила, что ее новые волосы стали очень сухими и перестали расчесываться. Помимо этого, ее голова начала сильно зудеть.

«Я отправила восемь электронных писем на почту салона красоты и не получила ни одного ответа. Это определенно не человеческие волосы. Я уверена, что они конские, потому что они совершенно не расчесываются. Я вернулась в салон и попросила вернуть деньги за процедуру, но парикмахер заявила, что не станет этого делать. Надеюсь, многие девушки увидят это видео и не пойдут в этот ужасный салон красоты», — высказалась Прайс.

Подписчики поддержали блогершу в комментариях под постом. «О боже, мне жаль, что тебе пришлось пережить такое», «С ума сойти, я буквально вижу, что эти волосы ненастоящие», «Милая, подай на них в суд. Так поступают только варвары», «Эти волосы выглядят как накладные пряди для кукол моей дочери. Найди себе адвоката, этот салон должен быть закрыт!», «Бедная, надеюсь, с тобой все будет хорошо!» — писали они.

Ранее в июле парикмахер отправил клиентку с краской на волосах в машину и был обруган в сети. Пользовательница с никнеймом @hripp рассказала, что пришла в салон красоты сделать окрашивание волос. После того как мастер нанес на ее волосы краситель и запечатал их фольгой, он дал ей таймер, попросил ее покинуть кресло и посидеть в машине, объяснив, что это связано с ограничениями из-за коронавируса.