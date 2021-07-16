Парикмахер отправил клиентку с краской на волосах в машину и был обруган в сети

Парикмахер заставил клиентку закончить окрашивание в машине и разозлил пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @hripp рассказала, что пришла в салон красоты сделать окрашивание волос. После того как мастер нанес на ее волосы краситель и запечатал их фольгой, он дал ей таймер, попросил ее покинуть кресло и посидеть в машине, объяснив, что это связано с ограничениями из-за коронавируса.

«Когда ты платишь 150 фунтов стерлингов (15,4 тысячи рублей) за то, чтобы тебя попросили посидеть в машине», — подписала она ролик, набравший 749 тысяч просмотров и 31,5 тысячи лайков. Пользователей сети возмутил поступок парикмахера, и они обругали его в комментариях. «А если бы у тебя не было машины? Тебя бы отправили ждать на ближайшей автобусной остановке?», «Если бы я попал в подобную ситуацию, я бы поехал домой, закончил окрашивание сам и ни за что бы за это не заплатил», «Я стилист, и я бы даже не подумал просить клиентов сделать что-то подобное. Это ужасное обслуживание», — негодовали они.

Ранее в июле неумелый парикмахер испортил волосы клиентки и рассердил пользователей сети. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @yourhotmomsgf объяснила, что пришла в салон, чтобы подкрасить корни и затонировать локоны в светло-коралловый цвет. Девушка продемонстрировала, как неумелый мастер дважды обесцветил ее волосы, а затем окрасил их в ярко-розовый. Помимо этого у героини ролика остались пятна краски на лице и шее.