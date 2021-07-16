Неумелый парикмахер испортил волосы клиентки и разозлил пользователей сети

Девушка показала свои испорченные волосы после посещения салона красоты и озадачила подписчиков. На опубликованный в ее TikTok-аккаунте ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @yourhotmomsgf объяснила, что пришла в салон, чтобы подкрасить корни и затонировать локоны в светло-коралловый цвет. Девушка продемонстрировала, как неумелый мастер дважды обесцветил ее волосы, а затем окрасил их в ярко-розовый оттенок. Помимо этого, героиня ролика осталась с пятнами краски на лице и шее. «Я ненавижу свою прическу. Волосы буквально сгорели», — прокомментировала она.

Видео стало вирусным и набрало 573,8 тысячи просмотров и 8,4 тысячи лайков. Пользователи сети разозлились на парикмахера и поддержали девушку в комментариях под постом. «Как это вообще произошло?», «Не переживай, цвет смоется спустя несколько дней! У меня было так же», «Кто вообще нанимает таких мастеров! Руки бы ему оторвать!», «Вот из-за таких парикмахеров я крашу себя сама», «Ненавижу таких мастеров», «Держись, подруга, все будет хорошо!» — писали юзеры.

В апреле клиентка салона красоты начала красить волосы самостоятельно и озадачила мастера. Стилист Хейли Денкер (Hailey Denker) показала на видео посетительницу, которая украдкой решила нанести дополнительный слой краски на свои пряди. На кадрах видно, что у корней волос девушки закреплена фольга, которую накладывают с целью осветления или создания эффектов и бликов. «Когда ваш клиент думает, что осветлителя под фольгой будет недостаточно», — пошутила мастер.