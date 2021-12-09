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Названа причина аварии британского F-35

Британский истребитель F-35 утонул из-за дождевика

Фото: Reuters

Авария истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, в ноябре утонувшего в Средиземном море при попытке взлететь с британского авианосца Queen Elizabeth, обусловлена попаданием в воздухозаборник самолета полиэтиленового дождевика. Причину инцидента называет «Российская газета».

Отмечается, что дождевик из-за сильного порыва ветра сорвался с одного из моряков, находившегося на палубе авианосца в момент взлета истребителя. «Дождевик перекрыл канал поступления воздуха в двигатель, из-за чего самолет потерял скорость во время взлета и упал за борт», — пишет издание.

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В декабре The Drive сообщило, что Великобритания, США и Италия подняли со дна Средиземного моря затонувший истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Всего на обнаружение фрагментов самолета потребовалось две недели, еще одна — на их извлечение.

В ноябре «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что для российской стороны особый интерес среди элементов в обломках затонувшего в Средиземном море британского истребителя пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II могут представлять блок распознавания системы «свой-чужой» и оборудование управления оружием.

Истребитель F-35B Lightning II Королевского военно-морского флота Великобритании затонул утром 17 ноября в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на британский авианосец Queen Elizabeth. Инцидент произошел во время планового полета.

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Иван Потапов
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