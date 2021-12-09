Обыск в роскошном доме бывшего российского депутата прошел по делу о хищениях

Правоохранительные органы провели обыск в роскошном доме бывшего депутата Неклиновского района Ростовской области Виталия Латышева, подозреваемого в хищении средств из бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-парламентария проверяют на причастность к махинациям с деньгами, выделенными на отдых детей из малообеспеченных семей. Латышев курировал данное направление с 2015 года.

Их бюджета направили один миллиард рублей на отдых детей в лагерях. Следствие считает, что экс-депутат похитил 30 процентов от этой суммы.

Ранее в четверг, 9 декабря, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что у Алексея Сафонова, главы ГИБДД Ставропольского края, задержанного по подозрению в коррупции, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об изъятии имущества в доход государства.