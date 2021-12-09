Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского патриотического форума. Он назвал вручение Национальной премии «Патриот-2021» главным событием мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Отрадно, что ваш форум обретает традиции, служит уникальной, востребованной площадкой для конструктивных, творческих дискуссий представителей органов власти, образовательных, общественных организаций, участников поискового, добровольческого движений. Всех вас объединяет искренняя забота о сбережении нашей исторической памяти, о формировании у молодежи чувства сопричастности к судьбе отечества, высоких нравственных идеалов и ценностей, которые испокон веков были присущи нашим предкам и передаются из поколения в поколение», — говорится в послании президента.

Путин также отметил, что премия «выявит ярких, талантливых, признанных лидеров в сфере гражданско-патриотического воспитания, станет достойной оценкой их значимого, подвижнического труда».

Всероссийский патриотический форум открылся 9 декабря в Москве. На нем подведут итоги реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в 2021 году.

Организаторами Всероссийского патриотического форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».

