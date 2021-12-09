Внук пытавшегося убить Гитлера принца захотел вернуть украденные нацистами земли

Внук немецкого принца Фридриха Зольмс-Барута III, который предположительно принимал участие в организации покушения на фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в июле 1944 года, планирует снова попытаться вернуть своей семье земли и имение, отобранные нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом пишет The Times of Israel.

Как рассказал изданию потомок немецкого аристократа Фридрих Зольмс-Барут V, судебная тяжба по делу о возвращении собственности, когда-то фактически украденной у его деда рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, длится уже более 30 лет. На протяжении всего этого времени он пытается доказать правительству Германии, что Фридрих III никогда не хотел сотрудничать с нацистами и принимал участие в подготовке июльского заговора. Как утверждает мужчина, после провала покушения его дед был заключен в тюрьму, где находился около девяти месяцев и подвергался пыткам со стороны гестапо.

В итоге, считает Фридрих V, именно под влиянием пыток и постоянных угроз в адрес семьи его предок согласился передать Гиммлеру 17,5 тысячи гектаров своих земель в Бранденбурге. По его словам, об этом свидетельствует целый ряд документов, в том числе отчет британской разведки от 1947 года и записи, найденные в архиве Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов (BADV) и указывающие, что некоторые документы, относящиеся к поместью Фридриха III, были уничтожены еще в нацистский период, до 1945 года.

В то же время немецкие суды посчитали, что аристократ передал свою собственность Гиммлеру добровольно, и соглашение о передаче прав на землю, подписанное между ними, заключалось на равных. Кроме того, они отказались признавать, что Фридрих III мог лишиться своих владений из-за участия в заговоре против Гитлера. В свою очередь правительство Германии настаивает, что земли были отняты у принца в рамках послевоенной программы земельной реформы в Восточной Германии, а важные документы из земельного реестра были уничтожены коммунистическим режимом ГДР. Таким образом, полагают власти, семья лишилась собственности уже после 1945 года, а значит, законы о реституции к данному случаю применить нельзя.

При этом Фридрих V надеется, что на этот раз представленные им доказательство все же смогут убедить немецкие судебные инстанции в правомерности его требований.

20 июля 1944 года в одном из бараков ставки «Волчье логово» проходило штабное совещание во главе с Гитлером, в ходе которого один из главных участников заговора против фюрера — граф Клаус Шенк фон Штауффенберг — подложил под его стол портфель со взрывчаткой. В результате взрыва четверо присутствовавших на совещании погибли, однако Гитлеру удалось пережить покушение — он был лишь контужен.