Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Внук пытавшегося убить Гитлера принца захотел вернуть украденные нацистами земли

Внук аристократа, пытавшегося убить Гитлера, пытается вернуть отнятые Гиммлером земли
«Волчье логово» Гитлера после взрыва бомбы, предназначенной для его убийства, 20 июля 1944 г.

«Волчье логово» Гитлера после взрыва бомбы, предназначенной для его убийства, 20 июля 1944 г. . Фото: Wikimedia commons / Bundesarchiv bild

Внук немецкого принца Фридриха Зольмс-Барута III, который предположительно принимал участие в организации покушения на фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в июле 1944 года, планирует снова попытаться вернуть своей семье земли и имение, отобранные нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом пишет The Times of Israel.

Как рассказал изданию потомок немецкого аристократа Фридрих Зольмс-Барут V, судебная тяжба по делу о возвращении собственности, когда-то фактически украденной у его деда рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, длится уже более 30 лет. На протяжении всего этого времени он пытается доказать правительству Германии, что Фридрих III никогда не хотел сотрудничать с нацистами и принимал участие в подготовке июльского заговора. Как утверждает мужчина, после провала покушения его дед был заключен в тюрьму, где находился около девяти месяцев и подвергался пыткам со стороны гестапо.

Материалы по теме:
Со счастливым концом. Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Со счастливым концом.Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
17 октября
Тень фюрера Женщины, машины и альпийские виллы Адольфа Гитлера
Тень фюрераЖенщины, машины и альпийские виллы Адольфа Гитлера
9 сентября

В итоге, считает Фридрих V, именно под влиянием пыток и постоянных угроз в адрес семьи его предок согласился передать Гиммлеру 17,5 тысячи гектаров своих земель в Бранденбурге. По его словам, об этом свидетельствует целый ряд документов, в том числе отчет британской разведки от 1947 года и записи, найденные в архиве Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов (BADV) и указывающие, что некоторые документы, относящиеся к поместью Фридриха III, были уничтожены еще в нацистский период, до 1945 года.

В то же время немецкие суды посчитали, что аристократ передал свою собственность Гиммлеру добровольно, и соглашение о передаче прав на землю, подписанное между ними, заключалось на равных. Кроме того, они отказались признавать, что Фридрих III мог лишиться своих владений из-за участия в заговоре против Гитлера. В свою очередь правительство Германии настаивает, что земли были отняты у принца в рамках послевоенной программы земельной реформы в Восточной Германии, а важные документы из земельного реестра были уничтожены коммунистическим режимом ГДР. Таким образом, полагают власти, семья лишилась собственности уже после 1945 года, а значит, законы о реституции к данному случаю применить нельзя.

При этом Фридрих V надеется, что на этот раз представленные им доказательство все же смогут убедить немецкие судебные инстанции в правомерности его требований.

20 июля 1944 года в одном из бараков ставки «Волчье логово» проходило штабное совещание во главе с Гитлером, в ходе которого один из главных участников заговора против фюрера — граф Клаус Шенк фон Штауффенберг — подложил под его стол портфель со взрывчаткой. В результате взрыва четверо присутствовавших на совещании погибли, однако Гитлеру удалось пережить покушение — он был лишь контужен.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал рамочным законопроект о QR-кодах
Путин призвал тщательно проработать закон о домашнем насилии
Косметолог назвала пять самых популярных пластических операций звезд
В МИД прокомментировали выданный Польше запрет высылать нелегалов в Белоруссию
Путину предложили внести в Уголовный кодекс статью о пытках
Москвичи смогут сами посыпать дороги реагентами
Российский вирусолог назвал ряд болезней с симптомами омикрон-штамма
В Китае резко выросли цены на продукты
Внук пытавшегося убить Гитлера принца захотел вернуть украденные нацистами земли
В США Путина поместили на обложку журнала и назвали великим
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter