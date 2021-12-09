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Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе

Президент России Путин: происходящее в Донбассе напоминает геноцид
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

Так, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский на встрече главы государства с правозащитниками обратился к Путину с просьбой ввести в российское законодательство такие понятия, как «геноцид» и «призывы к геноциду».

«Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — сказал российский лидер на заседании Совета по правам человека.

По словам Путина здесь необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия. «Но они должны отражать реалии происходящих событий. Давайте подумаем», — сказал он.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке решить конфликт в Донбассе силовым путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке решить конфликт в Донбассе силовым путем.

Марина Совина
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