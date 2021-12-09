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Дагестанцы рассказали о героических поступках своих предков

Жители Дагестана запустили флешмоб #ДеньГероевДагестан

Фото: @minobrnauki_rd

В Дагестане местные жители запустили онлайн-флешмоб под хештегом #ДеньГероевДагестан, участники которого делятся на своих страницах в соцсетях историями героических поступков своих предков. Об этом сообщает ТАСС.

«День Героев Отечества отмечают ежегодно 9 декабря. В честь важной даты министерство образования и науки Республики Дагестан запускает флешмоб», — отметили в министерстве образования и науки региона.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, необходимо рассказать об одном или нескольких героях Дагестана в своих социальных сетях, обязательно указав хештег #ДеньГероевДагестан. Можно опубликовать интервью, документальные фильмы и исторические факты о героях труда.

Первой стала публикация о Герое Советского Союза Магомедзагиде Абдулманапове, уроженце села Карата, сражавшемся в 1944 году в предгорьях Крыма, в селе Ашага-Джамин. В составе группы разведчиков он вступил в бой с батальоном фашистских захватчиков и героически погиб.

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Варвара Кошечкина
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