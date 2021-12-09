В РФПИ раскрыли процент защиты от смерти среди привитых «Спутником V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскрыл процент защиты от летального исхода среди привитых российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщают «Известия».

По словам Дмитриева, исследование, проведенное две недели назад в Венгрии, показало, что российский препарат защищает от смерти от коронавируса на 98 процентов. Люди, вакцинированные «Спутником V», защищены от летального исхода в 130 раз лучше, чем непривитые, заявил он.

«Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались. Там были Moderna, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, и „Спутник“ показал самую высокую эффективность», — отметил глава РФПИ.

Кроме того, специалист выразил уверенность в высокой эффективности «Спутника V» против новых мутаций и в безопасности препарата — у нее нет серьезных побочных эффектов, а количество незначительных в разы меньше, чем у других вакцин.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны ВОЗ. По его словам, препятствия носят исключительно бюрократический характер.На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около четырех миллиардов человек.