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Google заплатит сидящим по домам сотрудникам

Google заплатит сидящим по домам сотрудникам по 1600 долларов из-за омикрон-штамма

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Компания Google выплатит по 1600 долларов сотрудникам по всему миру, которые вынуждены работать из дома из-за появления нового омикрон-штамма коронавируса. Как указывает Reuters, это коснется в том числе и стажеров.

Представитель компании уточнил, что сумма предназначена для поддержки персонала во время пандемии коронавируса и станет дополнением к надбавке за работу из дома и другим бонусам. Сколько всего денег компания собирается выделить на эти цели, не сообщается.

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Вчера

Ранее в декабре Google в очередной раз приняла решение отложить выход сотрудников в офисы из-за появления нового омикрон-штамма COVID-19. Еще одним поводом отложить выход стало нежелание некоторых сотрудников вакцинироваться. До этого Google планировала вернуть работников офисы с 10 января 2022 года.

Основными симптомами при заражении омикрон-штаммом коронавируса являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. В России первые случаи заражения подтвердились в начале декабря: омикрон-штамм коронавируса выявлен у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что омикрон способен вытеснить другие штаммы и уже в ближайшее время половина пациентов в Европе будет заражена именно этим вариантом. При этом специалисты организации пришли к выводу, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме.

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Платон Щукин
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