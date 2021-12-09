Американскую поп-певицу Скайлер Хикс нашли мертвой

Американская поп-певица Скайлер Хикс найдена мертвой в доме своего друга в Южной Каролине. Об этом сообщает Deadline.

Скайлер Хикс было 23 года. Родственники девушки подтвердили ее смерть в соцсетях.

По словам матери артистки, Джоди Хикс, ее дочь страдала депрессией и психической нестабильностью, а также злоупотребляла психоактивными веществами.

В СМИ напомнили, что в 2017 и 2018 годах юную исполнительницу арестовывали за нападения в нетрезвом виде на домочадцев, включая собственную бабушку. Хикс прославилась в возрасте четырнадцати лет на американском телешоу America's Got Talent, она также была известна как двойник певицы Селены Гомес.