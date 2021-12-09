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Россияне начали проникать в торговые центры по QR-кодам от бытовой техники

Жители Ростовской области используют QR-коды от утюгов и стиральных машин для входа в ТЦ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Ростовской области жители начали проникать в торговые центры, предъявляя на входе QR-коды от бытовой техники. Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев, его слова приводит издание Znak.

Главный санитарный врач региона отметил, что охранники формально относятся к проверке QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Встречаются случаи, когда россияне предъявляют QR-коды от различных предметов и продуктов питания.

«Мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке», — рассказал Ковалев.

Он отметил, что такие попытки обмана плохо влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе.

Ранее сообщалось, что законопроект об обязательном введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте рассмотрят в Государственной Думе в конце декабря. Отмечается, что в настоящее время депутаты не определились с позицией по данному законопроекту. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

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Анна Филипенко
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