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В Instagram пообещали вернуть популярную старую функцию

Глава Instagram Адам Моссери заявил о планах вернуть хронологическую ленту в соцсеть

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Глава Instagram Адам Моссери сообщил о планах вернуть хронологическую ленту в соцсеть в первой половине следующего года. О том, что в соцсети снова появится популярная старая функция, он заявил во время дачи показаний в американском конгрессе, сообщает TechCrunch.

Моссери ответил на вопросы комиссии Сената США о вреде соцсети для детей и подростков. Глава Instagram пообещал, что в ближайшее время в соцсети появится хронологическая лента, которую заменили на алгоритмическую в 2016 году. Моссери подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы снизить «манипулирование алгоритмов».

«Я бы хотел, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы сказать вам дату запуска, но пока планируем первый квартал 2022 года», — заявил Моссери. Он не уточнил, будет ли функция доступна по умолчанию.

Ранее стало известно, что Instagram может оказывать негативное влияние на молодых пользователей, особенно девушек, подталкивая их к депрессивным и суицидальным мыслям. По данным The Wall Street Journal, опасность соцсети заключается, в частности, в том, что она заставляет пользователей больше переживать из-за своего тела: эта проблема коснулась 32 процентов девочек-подростков. 14 процентов мальчиков из США пожаловались на то, что соцсеть понижает их самооценку.

Асель Минбаева
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