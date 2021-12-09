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В России стартовало исследование иммунитета к COVID-19 среди детей

Попова: в декабре стартовало исследование иммунитета к COVID-19 среди российских детей

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В России в декабре стартовало исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Специалисты проводят оценку иммунитета у детей от года до 17 лет, уточнила главный санитарный врач России на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

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Кроме того, она отметила, что количество инфицированных коронавирусом выросло, для детей возможность встретиться с COVID-19 стала выше.

По мнению Поповой, в России сейчас преобладает дельта-штамм коронавируса. Также она предупредила об ужесточении контроля на границах России из-за появления омикрон-штамма коронавируса. При этом о закрытии границ речи не идет, добавила глава Роспотребнадзора.

В конце ноября Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М». Ее планируют применять для профилактики инфекции у детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

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Анна Щербакова
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