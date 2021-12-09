В Истре начали строить новую школу

В микрорайоне Восточный в Истре начали строить школу на 825 мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на объекте производятся монолитные работы на уровне первого этажа. Ранее было завершено строительство и гидроизоляции подвальной части здания. В работах задействовано около 70 человек и 4 единицы техники. Общая строительная готовность — семь процентов», — сказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.

В новом здании разместятся классы, лаборатории, библиотечный центр с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь школы составит более 13 тысяч квадратных метров.

Также рабочие благоустроят школьный двор. Появятся спортивная и игровая зоны с площадками для командных игр и местом для отдыха. Завершить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируют в 2023 году.

