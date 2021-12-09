Российский посл объяснил войска РФ у границ Украины

Посол России в Великобритании Андрей Келин объяснил войска РФ у границ Украины. Он заявил в интервью телеканалу Сhannel 4, что перемещение войск является ответом на угрозу со стороны НАТО.

«Он (Генеральный штаб ВС РФ — прим. ред.) перемещает войска вдоль границы, потому что видит ясную и непосредственную угрозу со стороны НАТО, которое наращивает инфраструктуру и все больше приближает войска к российской границе. Конечно, мы принимаем меры предосторожности», — сказал Келин.

Он добавил, что разговоры о возможном вторжении России на территорию Украины направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию. Посол также напомнил о разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который они провели 7 декабря. «Президенты обсудили очень серьезные вещи, речь идет о расширении НАТО на восток. Для нас это представляет явную и непосредственную угрозу, потому на данный момент это агрессивный альянс, и он может нанести удар по нашей территории с близкого расстояния. Нам нужны серьезные гарантии нашей безопасности, что этого не произойдет», — подчеркнул Келин.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. По информации агентства, санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.