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США разработали санкции против России с ограничением обмена валют

Bloomberg узнало о санкциях США против РФ с ограничением обмена валют
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

США и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Об этом узнало Bloomberg от на источников, знакомых с обсуждениями этого вопроса.

По информации агентства, ограничения могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в число наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

Наиболее радикальным решением со стороны США и ЕС было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это бы нанесло ущерб рядовым гражданам, указывает Bloomberg. «Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — пишет агентство.

Как считают собеседники агентства, вопрос введения санкций против банков и РФПИ президент США Джо Байден может изложить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе беседы, которая состоится 7 декабря.

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники заявил, что США захотели ввести новый пакет санкций против России. Проект включает в себя «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Весной 2021 года Европарламент принял необязательную резолюцию, согласно которой эти меры примут в случае вторжения России на Украину.

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