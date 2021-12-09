Путин поддержал идею запрета вылова китов для развлечений

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал идею запретить вылов китообразных в культурно-развлекательных целях. Трансляция заседания доступна на YouTube-канале «Россия 24».

Во время заседания исполнительный директор отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» Сергей Цыпленков напомнил президенту о резонансной истории с так называемой «китовой тюрьмой», которая произошла в 2018 году.

«Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо», — сказал глава государства.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб разработала законопроект, согласно которому будет запрещен вылов дельфинов, косаток и других морских животных для культурно-просветительских целей. Она указала на то, что дельфинарии запрещены во многих странах.