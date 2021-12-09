Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект об отмене онлайн-голосования на выборах

Группа депутатов КПРФ вместе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Государственную Думу законопроект, согласно которому предлагается не применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в России. Соответствующий документ опубликован на сайте думской базы данных.

Члены партии предлагают исключить положения об онлайн-голосовании из законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Государственной думы» до того момента, пока система ДЭГ не будет полноценно сформирована.

В КПРФ считают, что на выборах, которые проходили 17-19 сентября 2021 года, были обнаружены серьезные недостатки в электронном голосовании. Например, в ДЭГ отсутствуют правовые механизмы, которые гарантируют установление подлинности личности голосующего онлайн гражданина, также в системе есть проблемы с доступом к электронным спискам избирателей, считают создатели законопроекта.

«Отсутствуют барьеры против взломов и хакерских атак», — говорится в документе.

Группа депутатов также предлагает ввести для программистов, которые обслуживают онлайн-голосование, ответственность за ход выборов и их результаты.

КПРФ после выборов в Государственную Думу в сентябре не признала результатов голосования. В некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набирали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы по поводу задержки публикации итогов ДЭГ.

Выборы в Госдуму проходили 17, 18 и 19 сентября. После подсчета всех протоколов «Единая Россия» набрала 49,82 процента голосов, КПРФ — 18,93 процента, ЛДПР — 7,55 процента, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46 процента, «Новые люди» — 5,32 процента.