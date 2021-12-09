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В МВД заявили о возросших рисках хищений из бюджета в условиях пандемии

Глава ГУЭБиПК Курносенко: на фоне пандемии растут риски мошеннических хищений из бюджета

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В условиях пандемии растут риски использования мошеннических схем с целью хищения средств из бюджета, выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, полиция выявляет преступные схемы по созданию видимости расходования бюджетных средств для прикрытия их хищения либо срыва исполнения госконтрактов якобы из-за пандемии. Генерал указал, что больше всего под риск хищений бюджетных денег подпадают сферы социально-экономической поддержки населения и бизнеса, образование, здравоохранение, где осуществляются закупки лекарств и медоборудования для больниц и поликлиник в рамках мер противодействия распространения коронавирусной инфекции.

Любовь Ширижик
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