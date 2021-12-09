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В Казахстане создали комикс об опасности религиозного экстремизма

В Казахстане выпустили комикс для профилактики религиозного экстремизма и терроризма

Изоражение: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

В Казахстане выпустили комикс, рассчитанный на профилактику религиозного экстремизма и терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития республики.

По заказу ведомства был создан комикс под названием MEIRMAN, рассказывающий об опасности радикальной религиозной идеологии на примере историй жизни граждан, возвращенных в Казахстан из Сирии в рамках специальной операции «Жусан».

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В Мининформации заявили, что подобный формат был выбран для того, чтобы культивировать нетерпимость к экстремизму «со школьной скамьи» и рассказывать о необходимости борьбы с ним подрастающему поколению.

«Комикс повествует о трудностях, с которыми пришлось столкнуться мальчику по имени Меирман за время пребывания в зоне террористической активности в Сирии. Несмотря на все препятствия, благодаря своему упорству, доброте и сильному духу, Меирман смог воссоединиться с семьей и вернуться в родной Казахстан, став достойным гражданином своей страны», — сообщили в ведомстве.

Гуманитарная операция «Жусан» по возвращению казахстанцев из Сирии началась в январе 2019 года. В ней были задействованы сотрудники органов национальной безопасности, военные, дипломаты и работники других структур. К концу октября она позволила вернуть в Казахстан 607 граждан республики, в том числе 37 мужчин, 157 женщин и 413 несовершеннолетних детей.

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Георгий Нестеров
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