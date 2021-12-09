Сообщение о платной вакцинации в Саратовской области оказалось фейком

В соцсети «Вконтакте» появилось сообщение о том, что в саратовской поликлинике просят деньги за вакцинацию «Спутником Лайт». Однако эта информация оказалась недостоверной.

Пост с жалобой был размещен 8 декабря в группе «Саратов онлайн». Пользователь под ником Ксения Анатольевна сообщила, что она переболела коронавирусом, но несмотря на большое количество антител (1 700 BAU/мл), все равно хотела вакцинироваться. В Саратовской городской поликлинике № 2 врач Эрежептова якобы заявила ей, что вакцинация для нее «только платно», и только вакциной «Спутник Лайт». Другая вакцина ей якобы противопоказана из-за большого количества антител.

Автор поста сообщила, что обращалась в министерство здравоохранения Саратовской области, но ответа не получила. В комментариях она уточнила, что «доктор, которая продавала вакцину, строчит в личку». По ее словам, позже Минздрав якобы провел внутреннее расследование и подтвердил ее доводы.

В комментарии изданию «Версия-Саратов» представитель регионального Минздрава сообщил, что в министерстве ознакомились с сообщением и попытались связаться с заявителем, однако женщина не выходила на связь. Также чиновники обратились по этому поводу в поликлинику, где опросили медработника, о котором говорилось в сообщении. «Он отринул сам факт предложения заплатить и даже отринул возможность предложить такое. Все указывает на то, что это либо фейк, либо кто-то с кем-то пытается свести счеты», — заявили в ведомстве.

На данный момент страница автора поста удалена. Это произошло после того, как другие пользователи в комментариях сочли публикацию фейком и начали массово оскорблять автора. На сайте Саратовской городской поликлиники № 2 нет данных о враче Эрежептовой, но есть информация о враче-терапевте Рукият Эрежепове. Пользователя с таким именем во «Вконтакте» обнаружить не удалось, что также может говорить о недостоверности заявлений автора поста.

Среди платных услуг поликлиники нет статьи о вакцинации против коронавируса. На сайте есть приглашение к гражданам вакцинироваться, но ничего не говорится о том, что услуга предоставляется за деньги. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтверждал, что вакцинация от коронавируса в России производится на бесплатной основе.