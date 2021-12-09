Россияне спасли раненного лося и выпустили его на свободу

В Новосибирской области ветеринары спасли раненного лося и выпустили его на свободу. Об этом пишет «Вести Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Лося нашли неподалеку от села Успенка пять дней назад. У него было проникающее ранение.

«Животному оказали необходимый уход и лечение. Спустя два дня ветеринар дал заключение о том, что угроза жизни для лося отсутствует и состояние здоровья позволяет осуществить его выпуск в дикую природу», — рассказали в Минприроды региона.

Ранее житель Прибайкальского района (Республика Бурятия) спас на дороге лебедя-кликуна и решил приютить его, пока за птицей не приедет Бурприроднадзор. Инспектор забрал лебедя на страусиную ферму. Там его осмотрел ветеринар. Оказалось, у птицы проблемы с крыльями. До конца зимы он пробудет на ферме, а потом улетит на свободу.