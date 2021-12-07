Россиянин подобрал на дороге лебедя-кликуна и спас его от смерти

Житель Прибайкальского района (Республики Бурятия) спас на дороге лебедя-кликуна и решил приютить его, пока за птицей не приедет Бурприроднадзор. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Он шел по дороге, не мог взлететь, его местный житель заметил и, опасаясь, что черта населенного пункта, прямо это в селе Турка было... Опасаясь того, что его собаки могут порвать, лететь не может, он его подобрал. Держал у себя первое время, ну и сразу нам в Бурприроднадзор позвонил», — рассказал инспектор службы Иван Баженов. По его словам, если бы не мужчина, лебедь скорее всего погиб бы.

Инспектор забрал лебедя на страусиную ферму. Там его осмотрел ветеринар. Оказалось, у птицы проблемы с крыльями. До конца зимы он пробудет на ферме, а потом улетит на свободу.

Ранее в Смоленской области местные жители поймали и спасли одинокого лебедя, поселившегося возле ТЭЦ-2. Он не смог улететь на зимовку из-за сломанного крыла.