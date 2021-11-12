Россияне спасли поселившегося возле ТЭЦ одинокого лебедя

В Смоленской области местные жители поймали одинокого лебедя, поселившегося возле ТЭЦ-2. Он не смог улететь на зимовку из-за сломанного крыла. О спасении птицы сообщает «ГТРК Смоленск».

Местная жительница, пенсионерка Нина Кузнецова регулярно навещала застрявшую в замерзающем водоеме птицу и подкармливала ее. «Не летал. Он вот так вот подпрыгнет, и все», — вспоминает женщина.

Поймать лебедя удалось благодаря госохотинспекторам. «Было принято решение поймать птицу из ледяного плена с помощью надувной лодки и растянутой сети. Усилиями общими все получилось», — рассказал Денис Тюрев, ведущий специалист департамента Смоленской области по лесному хозяйству.

По мнению Натальи Титовой, главного врача Смоленского ветеринарного центра Госветслужбы, если бы лебедя не спасли, с наступлением холодов он мог погибнуть. «Не было бы условий содержания. В открытый перелом попадала бы и вода, и загрязнение», — пояснила она.

Сейчас лебедь находится в приюте «Верность».

Ранее сообщалось, что в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области спасли раненого лебедя, которого в преддверии морозов заметили на пруду местные жители. Оказалось, что птица ручная, и у нее есть хозяин.