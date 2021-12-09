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Неадекватного мужчину задержали в магазине Москвы после угроз открыть стрельбу

РЕН ТВ: мужчину задержали после угрозы устроить стрельбу в продуктовом магазине в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве мужчина пришел в продуктовый магазин и стал угрожать стрельбой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в супермаркете на Окской улице на юго-востоке столицы. Очевидцы отметили неадекватное состояние посетителя. Его тут же задержали охранники.

Полиция проводит проверку по факту инцидента. По предварительным данным, мужчина состоит на психиатрическом учете.

45-летний отставной подполковник Сергей Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ. Глазов признал вину.

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Любовь Ширижик
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