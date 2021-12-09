Силовые структуры
Неадекватного мужчину задержали в магазине Москвы после угроз открыть стрельбу
РЕН ТВ: мужчину задержали после угрозы устроить стрельбу в продуктовом магазине в Москве
В Москве мужчина пришел в продуктовый магазин и стал угрожать стрельбой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в супермаркете на Окской улице на юго-востоке столицы. Очевидцы отметили неадекватное состояние посетителя. Его тут же задержали охранники.
Полиция проводит проверку по факту инцидента. По предварительным данным, мужчина состоит на психиатрическом учете.
45-летний отставной подполковник Сергей Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ. Глазов признал вину.