Россиянам предложили посетить последний в мире плавучий маяк

В Калининграде открыли для посещения обитаемый плавучий маяк «Ирбенский», который считается последним построенным в мире судном такого рода. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, судно, которое является объектом морского культурного наследия, вошло в коллекцию исторического флота Музея Мирового океана в 2015 году. В 2017-м благодаря пожертвованиям спонсоров была отреставрирована часть внутренних помещений маяка. В 2019 году реконструкция судна продолжилась в рамках приграничной российско-литовской программы «Адаптация морского наследия для продвижения культуры и культурного взаимодействия с целью развития туризма».

Все работы на «Ирбенском» специалисты завершили в ноябре 2021 года. «Сегодня маяк соответствует всем требованиям, прежде всего — речного регистра. На борту судна отремонтированы все системы — водоснабжения, электро- и теплоснабжения, канализации», — рассказала генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

По ее словам, теперь в рамках экскурсии посетители смогут осмотреть камбуз, каюты капитана и экипажа, а также экспозиции и фотовыставки в трюме.

Плавучий маяк «Ирбенский» был построен в 1962 году и служил ориентиром для судов в Ирбенском проливе, соединяющем Рижский залив с Балтийским морем. Позже, в 1985-м, в проливе возвели стационарный маяк, а судно сначала отправили под Вентспилс, затем — в Балтийск, а после — в порт Ломоносов под Санкт-Петербургом, где оно осталось ржаветь у причала. Спустя несколько лет его передали Музею Мирового океана.

