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Ведущего советника Минобороны заподозрили в получении взятки

СКР: ведущего советника Минобороны заподозрили во взятке в размере 1,4 миллиона рублей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина заподозрили в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей в рамках госконтракта. Об этом сообщает Следственный Комитет РФ (СКР), передает ТАСС.

В четверг, 9 декабря, Басманный суд Москвы отправил Лопатина под домашний арест. Вторым фигурантом дела является директор департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергей Комасько.

По информации следствия, в апреле 2021-го у Лопатина и Комасько возник умысел на получение от генерального директора коммерческой организации денежных средств за создание условий для беспрепятственной оплаты изготовленного и поставленного данной организацией в рамках государственного контракта авиационно-технического имущества. «7 декабря 2021 года генеральный директор передал требуемую от него технику и оборудование на общую сумму один миллион 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Марина Совина
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