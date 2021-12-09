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Российский банк развития захотел взять под опеку «Роснано»

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о готовности взять ответственность за долг «Роснано»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава российского банка развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о готовности госкорпорации взять ответственность за обслуживание долга «Роснано», ранее объявившей о намерении реструктурировать часть выпущенных облигаций. Его слова приводит РБК.

«Мы готовы на себя взять ответственность в тех пределах, которые определит правительство России как наш главный акционер», — отметил Шувалов. При этом, по его словам, выпуск облигаций «Роснано» на 4,5 миллиарда рублей был погашен 1 декабря без помощи ВЭБ.РФ.

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По мнению Шувалова, возглавляющий «Роснано» Сергей Куликов является «серьезным человеком», способным решить нынешние проблемы компании и выстроить отношения с кредиторами. «Возьмем мы на баланс или не возьмем, или каким-то другим образом решится проблема — это решение правительства», — отметил Шувалов.

Часть выпусков облигаций «Роснано» не обеспечены государственными гарантиями, включая выпуск, погашение которого состоялось 1 декабря. Незадолго до этого компания провела встречу с кредиторами, на которой рассказала о накопленном «непропорциональном долге» и предложила обсудить варианты его реструктуризации.

Тогда же Московская биржа по предписанию Центробанка временно приостановила торговлю облигациями «Роснано». Площадка объяснила такую меру стремлением избежать попыток инсайдерской торговли.

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Платон Щукин
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