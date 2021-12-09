Премьер Финляндии пожалела о походе в клуб после контакта с зараженным COVID-19

Премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла извинения за то, что не соблюдала врачебные рекомендации и самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом. Ее слова приводит BBC News.

3 декабря политик присутствовала на заседании правительства Финляндии с главой МИД страны Пеккой Хаависто, который, как стало известно на следующий день, болеет COVID-19. Канцелярия правительства напомнила, что контактировавшим с Хаависто следует избегать общения с людьми и сдать тест на коронавирус перед возвращением на работу. Однако Марин в тот же вечер пошла в ночной клуб в компании друзей.

Премьер объяснила, что отправилась отдыхать без телефона и потому не увидела сообщений от врачей или канцелярии. Она увидела уведомления лишь на следующий день и сразу же ушла на самоизоляцию. Кроме того, Марин сдала два теста на наличие инфекции: они показали отрицательный результат. Политик признала свою вину, сообщила, что пожалела о сложившейся ситуации, и подчеркнула, что не может быть оправдана. Ряд политиков также обвиняют Марин в том, что она «пошла тусоваться», не обращая внимания на обстоятельства произошедшего.