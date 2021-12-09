В РФПИ оценили эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса нет. Об этом пишут Известия.

По его словам, данный препарат является самым эффективным и безопасным в мире. Он добавил, что если понадобится адаптировать «Спутник V» под новых возбудителей коронавирусной инфекции, это займет два-три месяца.

Дмитриев также заявил, что вакцинированные «Спутником V» защищены «в 130 раз лучше» от смерти от COVID-19, чем непривитые.

Ранее в Pfizer назвали число доз вакцины для нейтрализации омикрон-штамма. По данным ученых, нейтрализовать омикрон-штамм коронавируса могут три дозы прививки препаратом от Pfizer/BioNTech. Двукратной вакцинации может быть недостаточно.

