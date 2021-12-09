ФСБ пришла с обысками в детскую больницу Оренбурга

В Оренбурге ФСБ пришла с обысками в здание детской областной клинической больницы. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Orenburg.media.

По данным издания, силовики проверили документацию по работе Консультативно-диагностического центра и осуществили выемку документации в бухгалтерии и отделе кадров. Кроме того, обыски прошли в доме главного врача лечебного учреждения Салима Чолояна. По его словам, мероприятия проводились по результатам проверки регионального Минздрава.

1 декабря в Оренбургской области ФСБ задержала заведующего ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Этому предшествовал обыск в судебно-медицинском морге города. Оперативные мероприятия проводились в траурном зале и в отделе по оформлению документов.