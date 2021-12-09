Россиянина посадили на 24 года за изнасилование и убийство пятиклассницы

Нижегородский областной суд приговорил 49-летнего мужчину к 24 годам колонии за изнасилование и убийство 12-летней школьницы. Об этом в четверг, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Суд также удовлетворил иск родных убитой пятиклассницы о возмещении морального вреда на три миллиона рублей. Осужденного зовут Сергей Матюшин, указывает «Нижегородская правда».

По данным следствия, преступление было совершено 13 мая 2021 года в поселке Большое Козино Балахнинского округа. Мужчина приехал туда на электричке из Заволжья. Катаясь по поселку на велосипеде, он заметил пятиклассницу, которая возвращалась из школы. Злоумышленник напал на нее в лесу, надругался, а затем зарезал ножом, после чего скрылся с места преступления.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.