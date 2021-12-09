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Археолог передал омскому музею перстень пленника XVII века

Археолог Татауров передал омскому музею перстень пленника XVII века

Фото: Олеся Шулицкая / ngs55.ru

Руководитель экспедиции, которая занимается раскопками в старейшем городе Омской области Таре, Сергей Татауров передал в Омский историко-краеведческий музей гербовый перстень XVII века с щитком из плавленого стекла. Об этом сообщает NGS55.RU.

По словам Татаурова, на перстне изображен всадник с щитом на локте, а на самом щите повторяется основной рисунок.

«Этот щиток называется "литовская охота". Он принадлежал наиболее богатой части, польско-литовской шляхте. Его (владельца перстня) сослали. Это пленные ливонских войн Ивана Грозного оказывались в Сибири. Он нашел блестящий выход — отсылал этих пленных сюда. Им приходилось лезть на стены и отбиваться вместе с русскими от татар, калмыков. Они служили и стали одними из первых защитников тарской крепости. Служилые люди так называемого литовского списка», — рассказал археолог.

По его словам, это уже четвертый найденный в Таре перстень дворянина с изображением родового герба. Сейчас в Польше ведется активная работа по поиску родов, которым принадлежали эти гербы.

Помимо перстня, Татауров передал музею еще около 60 археологических находок, в числе которых украшения, кресты и монеты.

Ранее нижегородский археолог Игорь Чечушков рассказал, что в городе при строительстве нового корпуса НИУ ВШЭ провели археологические раскопки. во время которых нашли бутылочку из-под парфюмерии московской фабрики «Ралле» с вензелем Императора Александра III и двухкопеечную монету времен Елизаветы Петровны, датируемую 1759 годом. Об этом в разговоре с изданием pravda-nn.ru рассказал археолог, кандидат исторических наук Игорь Чечушков.

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Сергей Истомин
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