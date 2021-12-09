Археолог рассказал о найденных при строительстве нового корпуса ВШЭ артефактах

В исторической части Нижнего Новгорода при строительстве нового корпуса НИУ ВШЭ провели археологические раскопки, в ходе которых нашли такие артефакты, как бутылочка из-под парфюмерии московской фабрики «Ралле» с вензелем Императора Александра III и двухкопеечную монету времен Елизаветы Петровны, датируемую 1759 годом. Об этом в разговоре с изданием pravda-nn.ru рассказал археолог, кандидат исторических наук Игорь Чечушков.

«Культурный слой исторического города на этом участке практически полностью был уничтожен застройкой XX века, требовалось особое внимание, чтобы под ковшом экскаватора углядеть то немногое, что уцелело», — отметил Чечушков.

Он уточнил, что участок, на котором проводились раскопки, находился за пределами крепостной стены и был частью посада средневекового города. «На первых же участках мы встретили остатки "погребенной почвы", разрушенной дневной поверхности XIX века, в которой находились датируемые предметы», — рассказал археолог.

Помимо артефактов царских времен, на месте строительства нового корпуса ВШЭ обнаружили фрагменты фарфоровой посуды с символикой Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Чечушков отметил, что для него это была самая потрясающая находка.

Ранее стало известно, что археологи нашли уникальную усыпальницу античной эпохи в пригороде Херсонеса Таврического. Предполагается, что в середине V века до нашей эры в ней был захоронен основатель крымского города. Для всего Северного Причерноморья это необычная находка.