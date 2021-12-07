Крымские археологи нашли возможное захоронение основателя Херсонеса

Археологи нашли уникальную усыпальницу античной эпохи в пригороде Херсонеса Таврического. Предполагается, что в середине V века до нашей эры в ней был захоронен основатель крымского города. Об этом заявил начальник Античной новостроечной экспедиции ИИМК РАН Сергей Соловьев, передает ГТРК «Севастополь».

Уточняется, что для всего Северного Причерноморья это необычная находка. Кроме того, за полтора года раскопок было сделано много разных открытий, но этот «античный мавзолей» — самое ценное из всех. Археологи отнесли его ко второй половине V века до нашей эры, когда и был основан античный полис.

Гробница предназначалась тому человеку, кто при жизни сделал значительный вклад в развитие города, пояснил специалист. Он также отметил, что после смерти высокопоставленные люди «переходили в ранг героя» и «становились божествами». Археологи рассказали, что раньше усыпальницу строили в виде небольшого храма с крышей и рельефами на стенах, но от него осталось только основание с раскрытым саркофагом. Поблизости специалисты также рассчитывают найти алтарь, так как для античных жителей это место было священным.

На территории, где сейчас проводятся раскопки, находятся могилы разных периодов — от Античности до Средневековья. Например, рядом располагается и римской эпохи захоронение, а вблизи него — раннехристианской. «В одном склепе, который мы раскопали, порядка 130 погребенных находилось на лежанках. Укладывали их в несколько слоев, и это был языческий склеп. Затем его переосвятили для захоронений более поздних. И хоронили там аж до Х века», — пояснил в заключение Виктор Мыц, научный сотрудник Эрмитажа.

Ранее в некрополе, находящемся в пригороде Херсонеса, крымские археологи также нашли уникальные золотые украшения римской эпохи. Предметы изготовили мастера еще в III веке нашей эры, они имеют художественную ценность для специалистов.