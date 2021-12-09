Названы худшие фильмы года

Издание Entertainment Weekly назвало худшие фильмы 2021 года.

Одной из худших признали картину певицы Сии «Мьюзик». В перечне также оказались ленты «Гнев человеческий», «Воспоминания», «Дорогой Эван Хансен», «По наклонной» и «Поступь хаоса». В двух последних фильмах снимался актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука.

Издание также выбрало и лучшие фильмы года. В список вошли «Лакричная пицца», «Власть пса», «Побег», «Незнакомая дочь», «Сядь за руль моей машины», «Спенсер», «Рыцари справедливости», «Камон Камон», Параллельные матери» и «Красная ракета».

Ранее киносайт IMDb представил список главных актеров 2021 года. Список возглавила Элизабет Олсен — это случилось благодаря интересу поклонников к сериалу «ВандаВижн». Роль также принесла ей номинацию на «Эмми». На второй строчке оказался Реге-Жан Пейдж, прославившийся благодаря шоу «Бриджертоны». Замкнула тройку Флоренс Пью.