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В WWF России предложили подкармливать копытных животных на Дальнем Востоке

В WWF предложили дополнительно подкармливать копытных на Дальнем Востоке из-за снега

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В WWF России заявили, аномально глубокий снег на Дальнем Востоке может грозить гибелью копытным животным. В связи с этим в организации предложили начать их подкормку для минимизации последствий климатической аномалии. Об этом заявила пресс-секретарь Амурского филиала WWF России Елена Старостина, передает «РИА Биробиджан».

«Рано выпавший снег станет помехой для поиска питания и перемещения диких животных практически до мая. По сообщениям из региона, браконьеры воспользовались ситуацией и беспомощностью животных, которые стали легкой добычей: давят их снегоходами, забивают палками», — рассказала собеседница агентства.

Главный координатор проектов Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко, в свою очередь, отметил, что для диких копытных животных во время зимовки глубина снежного покрова «играют ключевую роль не просто в переживании сложного периода, а в реальном выживании и влиянии на воспроизводство». Для некоторых особей, например, для кабана высота снежного покрова в 50-60 сантиметров становится критичной. В тяжелую зиму многие самки сбрасывают плод, рассказал Фоменко.

В связи с этим некоторые охотхозяйства на территории региона уже начали помогать копытным: для них создают тропы, подкормочные площадки, усиливают меры по борьбе с браконьерством.

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