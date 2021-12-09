На Урале ликвидировали крупнейшую свалку в Европе

В Челябинске ликвидировали свалку, считавшуюся крупнейшей в Европе. Об этом в четверг, 9 декабря, пишет «Российская газета».

Мусорный полигон существовал близ уральского города на протяжении более 70 лет. За это время его площадь достигла 74,5 гектара, а высота куч скопившихся отходов — 40-45 метров. При этом свалка практически вплотную подошла к жилым кварталам Челябинска — ее граница располагалась всего в 700 метрах от домов местных жителей.

В ходе работ по рекультивации полигона, которые проводились в рамках нацпроекта «Экология», над свалкой был возведен саркофаг, изолированный сверху и изнутри. При этом в слоях изоляции были сделаны специальные проколы, через которые по трубопроводам собирается свалочный газ. Также была создана подземная система сбора фильтрата, направляющая сточные воды из саркофага на очистные сооружения.

Всего на реализацию проекта были направлены 4,5 миллиарда рублей. Завершить работы удалось за два года.

«Здесь решены две важнейшие задачи: в полезное использование возвращена огромная территория, а выбросы в атмосферу Челябинска сокращены почти на 64 тысячи тонн в год», — рассказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. По его словам, в дальнейшем многие из опробованных на данном полигоне технологии будут использоваться при рекультивации свалок в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Карталах.

