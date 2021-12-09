Отец опубликовал письмо дочери от работодателя и удивил пользователей сети

Пользователь социальной сети Twitter под ником @essjax опубликовал письмо, которое его несовершеннолетней дочери в первый рабочий день вручил руководитель. Послание содержало список грубых правил, которые удивили подписчиков ее отца.

«Магазин по продаже фруктов, который мы всегда считали успешным бизнесом, — это тот самый работодатель, который нанимает в основном лиц моложе 18 лет. Руководитель платит им зарплату значительно ниже минимальной, а также выдает всем новым сотрудникам такое письмо», — подписал он публикацию с памяткой от начальника.

По словам мужчины, письмо, которое получила его дочь, «шло в комплекте с униформой и контрактом». «Жизнь несправедлива, привыкай к этому», — гласило первое правило из памятки. Помимо этого, молодым сотрудникам сообщили, что строже их учителей будут только их начальники. Руководитель также призвал их не жаловаться на неудачи на работе родителям и посоветовал самостоятельно решать все проблемы.

«Жизнь не делится на семестры. У вас нет летних каникул. Работодатели абсолютно не заинтересованы в том, чтобы помочь вам найти себя. Делайте это в любое другое удобное для вас время», — также отмечалось в письме. Помимо этого, работникам посоветовали уважать тех, кто хорошо учится. По мнению владельца магазина, в будущем они, вероятно, станут начальниками получивших письмо сотрудников.

Отец девочки добавил, что в итоге его дочь уволилась из магазина. Он уточнил, что причины ее решения никак не были связаны с письмом. «Она ушла только потому, что ей предложили работу лучше. Просто правила, на мой взгляд, были мерзкими и непрофессиональным», — отметил он.

В комментариях под постом пользователи удивились тому, как грубо были написаны правила. Они отметили, что бывший начальник девушки не разбирается в том, как правильно повышать продуктивность сотрудников. Кроме того, по мнению многих комментаторов, работодатели не должны учить работников, как им жить.