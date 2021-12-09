Перечислены самые востребованные профессии в 2021 году

Аналитики HeadHunter перечислили самые востребованные профессии в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидерами стали водители (157,9 тысячи вакансий), менеджеры по продажам (147,3 тысячи), продавцы (145,7 тысячи), в том числе продавцы-консультанты и кассиры.

Отмечается, что на верхних строчках рэнкинга также оказались бухгалтеры (87,2 тысячи вакансий), менеджеры по работе с клиентами (80,5 тысячи) и кладовщики.

Нижние строчки рэнкинга заняли юристы (18,5 тысячи вакансий), системные администраторы (19,5 тысячи), курьеры (19,9 тысячи), а также главные бухгалтеры (21,4 тысячи) и официанты (21,5 тысячи).

Ранее сообщалось, что наиболее востребованными среди безработных россиян профессиями в 2021 году оказались smm-специалисты, таргетологи и графические дизайнеры. Российские вузы в рамках программы получили более 70 тысяч обращений от россиян, которые не имеют работы, но ищут ее и планируют трудоустроиться.