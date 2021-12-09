Названы самые востребованные профессии среди безработных россиян

Наиболее востребьованными среди безработных россиян профессиями в 2021 году оказались smm-специалисты, таргетологи и графические дизайнеры. Об этом пишет «КП.ру» со ссылкой на промежуточные итоги реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Сообщается, что российские вузы в рамках программы получили более 70 тысяч обращений от россиян, которые не имеют работы, но ищут ее и планируют трудоустроиться.

Среди 54 тысяч россиян, прошедших бесплатное обучение в рамках федерального проекта, 17 процентов выбрали профессии таргетолога и smm-специалиста как наиболее востребованные на рынке труда. Второе место среди участников заняла программа «Специалист по госзакупкам» — ее предпочли 14 процентов опрошенных. Также популярностью пользовалась профессия графического дизайнера (12 процентов). Отмечается, что мужчины чаще выбирают специальности разработчика мобильных приложений и программиста 1С.

В 2022 году обучение в рамках проекта будет доступно для более 100 тысяч россиян. В рамках фкдеральной программы получить образование могут, в том числе, предпенсионеры, женщины в декрете и граждане старше 50 лет.

Ранее Минтруд раскрыл 31 способ привлечения молодежи на рынок труда. Ведомство презентовало Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, которая направлена на упрощение поиска работы для молодых людей.