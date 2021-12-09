Эксперт отметил способность «Премии Рунета 2021» «определять лучших из лучших»

«"Премия Рунета" в 18-й раз доказала, что умеет находить и определять лучших из лучших. Те организации, кто развивает Рунет, Цифровые технологии. Или кто их активно использует для своей цифровой трансформации, — прокомментировал итоги «Премии Рунета 2021» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. — 2020-й год кратно ускорил процессы цифровизации. И главная интернет-награда страны не могла не заметить этого. Среди лидеров — бизнес-структуры, чей вклад в развитие Рунета не всегда можно измерить деньгами (хотя и это оценивается). Это социальные проекты, развиваемые коммерческими игроками. Это и их вклад в развитие так называемого «Цифрового Контура» в России. И поддержка малого и среднего бизнеса (даже такая спецноминация была учреждена в этом году)».

Сергей Плуготаренко также отметил и новую категорию лидеров премии — Креативные индустрии, культурные проекты, даже Игровая отрасль. Все это — спецноминации «Премии Рунета» этого года. И в каждой из этих областей есть достижения, свои лидеры, свои технологии и успех.

«Ну и конечно государство. Уже лет 5 назад госсеврисы, госплатформы и госрешения в цифре — стали заявлять себя на "Премии Рунета" наравне с бизнесом. И мы видим, как государственные сервисы и решения становятся полноценными элементами экосистемы Рунета. Они конкурентны, они помогают бизнесу ускоряться, они служат основной задаче — улучшение качества жизнь пользователей (граждан, а сегодня это более 100 миллионов россиян) за счет цифровых решений и технологий, — продолжил эксперт. — Также на примере лауреатов "Премии Рунета" мы видим, как "выстреливают" проекты, реализуемые при поддержке государства или ЧГП (в своем выступлении на "Премии Рунета" о многолетней поддержке социально значимых интернет-проектов сказал бессменный глава-куратор "Премии" от государства до 2019 год — Михаил Сеславинский, который впервые получил награду, уже будучи НЕгосслужащим.

Также, по словам эксперта, важна поддержка предпринимательства в ИТ. «Именно поэтому на "Премии Рунета" такую поддержку получило выступление депутата Госдумы и главы ИТ-комитета Александра Хинштейна, который обратился к интернет-специалистам, чтобы они проголосовали: нужен ли в России "День ИТ-предпринимателя", и когда он мог бы отмечаться».

Сегодня, по мнению Сергея Плуготаренко, как никогда отраслевым игрокам, помимо инвестиций, нужна господдержка. «И при развитии на локальном рынке (Рунет) и при выходе на международные рынки в особенности. И это не всегда только деньги или "госзаказ". Это еще и благоприятный бизнес-климат, стимулирование, регуляторика. Именно поэтому такое пристальное внимание ко второму пакету мер поддержки ИТ-отрасли (ЦифроваяЭкономика.рф) и двойное внимание к тому, чтобы не только софтверные компании могли претендовать на стимулирование и поддержку, а все отечественные компании, входящие в цифровой контур. И тогда, согласно оценке РАЭК (мы кстати представили накануне "Премии Рунета" наш прогноз по росту Экономики Рунета за 2021 год — на 29 процентов (!)) — экономика Рунета начнет расти еще стремительнее, в Рунете и Цифровой среде будут появляться и развиваться инновационные компании, стартапы; традиционные отрасли экономики будут цифровизироваться скорее; а цифровая грамотность и навыки пользователей будут расти ускоренными темпами».

Также, по словам эксперта, интересно будет в следующем году проверить, подтвердит ли «Премия Рунета» те тренды, которые были представлены на ней в этом году, подтвердит ли конкурс звание не только «интернет-оскара» но и «цифрового трендоуловителя»: угадает ли "Премия Рунета" 2022 то, что предсказали эксперты в Визионерском листе 2022».

Ранее в Москве, на площадке кинотеатра «Художественный» состоялась торжественная церемония вручения национальной награды «Премия Рунета 2021». По итогам 2021 года больше всего наград получили общефедеральные цифровые проекты, реализованные на базе волонтерских и поддержанных государством инициатив.

Награду вручили в 9 основных и 4 специальных номинациях, а также в народном голосовании в категориях «Кто», «Что» и «Где». Всего было подано 1097 заявок, победителями стали 54 организаций и персон. Среди победителей – IT-гиганты, коммерческие, общественные организации, стартапы различных направлений, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни.

Лауреатом номинации «Государство и общество» стала АНО «Диалог» — организация, созданная в 2019 году для мониторинга и анализа эффективности обратной связи власти с жителями. Позднее она стала отвечать за развитие «платформ обратной связи» по всей стране, создав центры управления регионами для онлайн-коммуникации граждан с местной властью и контроля за негативными отзывами жителей в соцсетях.

По инициативе «Диалога» на премии была представлена специальная номинация «Открытые коммуникации», в рамках которой отметили представителей органов исполнительной власти, которые наиболее открыты к диалогу с жителями в интернете, оперативно реагируют на входящие запросы граждан и принимают управленческие решения открыто на основе аналитики обращений в интернете. Так, мэр Вологды Сергей Воропанов, как активный пользователь TikTok, выбран лучшим персональным аккаунтом; Правительство Тульской области получило статуэтку за лучший официальный паблик региона; Федеральное агентство по туризму и их портал Russia.travel стали лучшим пабликом федерального ведомства.

В специальной номинации #счастьеесть, посвященной распространению позитивного контента, победила АНО «Сад памяти», реализующая при поддержке Минприроды и Минпросвещения большой проект по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сразу три проекта ИРИ стали лауреатами «Премии Рунета» 2021. Престижную награду получили проекты, созданные при поддержке Института развития интернета в рамках национального проекта «Культура». Это «Эмпатия Манучи», «История российского стриминга» и «Oh my град».